Яковлев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1959

Сын: Яковлев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Яковлева Любовь Антоновна

Рождение ребёнка
11.08.?

Сын: Яковлев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Яковлева Любовь Антоновна

Смерть
Неизвестно
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