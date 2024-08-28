Хренов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1900 ст.
Дата смерти05.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Грачева (Зотова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Зотова (Михеева) Евгения Иосифовна (Осиповна)
Смерть
05.11.1985
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область