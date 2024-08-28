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Хренов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1900 ст.

Дата смерти

05.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова (Михеева) Евгения Иосифовна (Осиповна)

Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Грачева (Зотова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Зотова (Михеева) Евгения Иосифовна (Осиповна)

Смерть
05.11.1985
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

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