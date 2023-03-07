Трегубова (Кислицына) Марья Кондратьева
Место рожденияпоч. Леденцовский, Верхошижемская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Леденцовский, Верхошижемская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Трегубов Исак Федоров
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Парасковья Исакова
Отец ребёнка: Трегубов Исак Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762