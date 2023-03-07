Трегубова (Кислицына) Марья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Кислицына) Марья Кондратьева

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Место рождения

поч. Леденцовский, Верхошижемская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Леденцовский, Верхошижемская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Трегубов Филимон Исаков

Отец ребёнка: Трегубов Исак Федоров

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Парасковья Исакова

Отец ребёнка: Трегубов Исак Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Исак Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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