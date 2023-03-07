Рязанцова Федосья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцова Федосья Федотова

Рязанцова Федосья Федотова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1676 и 1683 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Рязанцов Яков Михайлов

Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Рязанцов Артемий Михайлов

Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Михаил Иевлев

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close