Рязанцова Федосья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Рязанцов Артемий Михайлов
Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иевлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710