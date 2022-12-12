Никольский Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1932
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1937 по 1938
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
С 1944
Место жительства
С 1944 по 1945
Польша
Место жительства
По 1945
Место жительства
С 1947 по 1955
Австрия
Место жительства
С 1956 по 1958
Германия
Место жительства
С 1960 по 1963
Стокгольм, Швеция
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Воронец, Белевский уезд, Тульская губерния
Смерть
2002