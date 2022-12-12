Никольский Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольский Виталий Александрович

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Место рождения

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1928
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1932
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1937 по 1938
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
С 1944
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1944 по 1945
Польша
Место жительства
По 1945
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1947 по 1955
Австрия
Место жительства
С 1956 по 1958
Германия
Место жительства
С 1960 по 1963
Стокгольм, Швеция
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Воронец, Белевский уезд, Тульская губерния
Смерть
2002
Москва, город федерального значения Москва
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