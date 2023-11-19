Широков Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.76

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.76

Отец: Широков Виктор

Мать: Широкова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Севастьян Андреевич

Мать ребёнка: Широкова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Никита Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова Ирина Владимировна

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