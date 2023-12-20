Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1911

Дата смерти

24.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911

Отец: Замчалин Василий

Мать: Замчалина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1939

Дочь: Сапрыкина Алла Яковлевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1940

Сын: Сапрыкин Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Иванович

Смерть
24.12.1986

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