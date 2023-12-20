Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1911
Дата смерти24.12.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1911
Отец: Замчалин Василий
Мать: Замчалина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1939
Дочь: Сапрыкина Алла Яковлевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1940
Сын: Сапрыкин Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Яков Иванович
Смерть
24.12.1986