Зубенко Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.19
Дочь: Зубенко Диана Владимировна
Мать ребёнка: Бауэр Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
08.10.2001
Дочь: Зубенко Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Бауэр Ирина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бауэр Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубенко Максим Владимирович
Мать ребёнка: Бауэр Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубенко София Владимировна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна