Зубенко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубенко Владимир Алексеевич

Мать: Зубенко Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.19

Дочь: Зубенко Диана Владимировна

Мать ребёнка: Бауэр Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
08.10.2001

Дочь: Зубенко Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Бауэр Ирина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бауэр Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубенко Максим Владимирович

Мать ребёнка: Бауэр Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубенко София Владимировна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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