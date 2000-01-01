Неизвестно Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1936
Дата смерти10.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1936
Отец: Неизвестно Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филенко Мария
Смерть
10.08.1980