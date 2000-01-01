Неизвестно Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1936

Дата смерти

10.08.1980

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1936

Отец: Неизвестно Иван Ильич

Мать: Филенко Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филенко Мария

Смерть
10.08.1980
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