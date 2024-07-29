Тропников Тимофей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1857 ст.
Бракосочетание
23.05.1883
Васса Васильева Елезова вдова из д. Жабья Слободка
Рождение ребёнка
24.09.1883
Сын: Тропников Сергий Тимофеев
Мать ребёнка: Тропникова (Елезова) Васса Васильева
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.
Дочь: Тропникова Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Тропникова (Елезова) Васса Васильева
Смерть
Неизвестно