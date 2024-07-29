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Тропников Тимофей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1857 ст.

Отец: Тропников Андрей Алексеев

Мать: Тропникова Анисья Федорова

Бракосочетание
23.05.1883

Жена: Тропникова (Елезова) Васса Васильева

Васса Васильева Елезова вдова из д. Жабья Слободка
Рождение ребёнка
24.09.1883

Сын: Тропников Сергий Тимофеев

Мать ребёнка: Тропникова (Елезова) Васса Васильева

Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.

Дочь: Тропникова Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Тропникова (Елезова) Васса Васильева

Смерть
Неизвестно

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