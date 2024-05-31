Każuchowski Jan
Место рожденияMajątek Dryświaty Маёнтак Дрысвяты
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Koźuchowski Dominik
Мать: Iwanowska Agata
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Kożuchowska Кажухоўска Кожуховская) Antonina Антаніна Антонина
Мать ребёнка: Zamojkulska Замойкульска Замойкульска (Zamojkulska) Marcela Марцэля Марцелла
Уснар-Дольный, Берестовицкий район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно