Każuchowski Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKażuchowski Jan

Każuchowski Jan

Место рождения

Majątek Dryświaty Маёнтак Дрысвяты

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Koźuchowski Dominik

Мать: Iwanowska Agata

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Kożuchowska Кажухоўска Кожуховская) Antonina Антаніна Антонина

Мать ребёнка: Zamojkulska Замойкульска Замойкульска (Zamojkulska) Marcela Марцэля Марцелла

Уснар-Дольный, Берестовицкий район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.