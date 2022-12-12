Мартыненко (Вороная) Мелания Наумовна, Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Вороная) Мелания Наумовна, Спиридоновна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.12.1899

Дата смерти

С 1922 по 1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1899
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
01.02.1922

Муж: Мартыненко Василий Фёдорович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.08.1922

Дочь: Мартыненко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Фёдорович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1922 по 1999
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