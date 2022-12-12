Мартыненко (Вороная) Мелания Наумовна, Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения31.12.1899
Дата смертиС 1922 по 1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899
Бракосочетание
01.02.1922
Рождение ребёнка
31.08.1922
Дочь: Мартыненко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Фёдорович
Смерть
С 1922 по 1999