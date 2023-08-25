Рудый Захар Кириллович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Призыв на военную службу
?.01.1944
Иванополь, Житомирська область
Место призыва: Янушпольский РВК, Украинская ССР, Житомирская обл., Янушпольский р-н
Военная служба
С ?.01.1944
Воинское звание: гв. красноармеец Место службы: 1 укр фронт 40 гв. пабр (40 гв. пушечная артиллерийская Новороссийская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова, Богдана хмельницкого бригада) Должно... Показать все
Подвиг
Между 08.02.1945 и 04.03.1945
Из наградного листа к медали «За боевые заслуги»: "Выполняя боевые задания по разведке артиллерийских и минометных средств пр-ка, находясь неоднократно под обстрелом пр-ка проявляет мужество и отвагу.... Показать все
Военная награда
20.04.1945
Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 10/н от: 20.04.1945 Издан: 40 гв. пабр 1 Украинского фронта
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно