(Симонов) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Симонов) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

12.01.1874

Дата смерти

02.08.1874

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1874

Отец: Симонов Ефим Григорьевич

Мать: Симонова Соломония Федоровна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
02.08.1874
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
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