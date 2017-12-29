Беседин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеседин Дмитрий Иванович

Беседин Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2017

Отец: Беседин Иван Андреевич

Мать: Островская Ирина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close