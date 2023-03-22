Матюшкина Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Матюшкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Матюшкин Владимир Трофимович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Матюшкин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Матюшкин Владимир Трофимович

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Фомина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Матюшкин Владимир Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин Владимир Трофимович

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