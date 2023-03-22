Матюшкина Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Сын: Матюшкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Матюшкин Владимир Трофимович
Рождение ребёнка
1981
Сын: Матюшкин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Матюшкин Владимир Трофимович
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Фомина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Матюшкин Владимир Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно