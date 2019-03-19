Никулина Мария Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1942
Дата смерти19.03.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1942
Отец: Белых Вавил Николаевич
Мать: Белых Ефросинья
Рождение ребёнка
03.03.1967
Дочь: Сирота Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Никулин Матвей федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бартенева Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Никулин Матвей федорович
Смерть
19.03.2019