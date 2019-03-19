Никулина Мария Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина Мария Вавиловна

Никулина Мария Вавиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1942

Дата смерти

19.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1942

Отец: Белых Вавил Николаевич

Мать: Белых Ефросинья

Рождение ребёнка
03.03.1967

Дочь: Сирота Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Никулин Матвей федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бартенева Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Никулин Матвей федорович

Смерть
19.03.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close