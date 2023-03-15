Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1907 г.р.
1908 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Петр

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Петр

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Петр

Рождение ребёнка
1913

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бунтин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Петр

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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