Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1913
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бунтин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Петр
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно