Bocian Tomasz
Место рожденияBrudki/Wąsewo
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Bocian Antoni
Мать: Bocian (Bąk) Agnieszka
Brudki/Wąsewo
Бракосочетание
23.11.1881
Brudki/Wąsewo akt 51/1881
Рождение ребёнка
29.07.1896
Дочь: Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna
Мать ребёнка: Bocian (Kwiatkowska) Paulina
Brudki/Wąsewo akt 128/1896
Смерть
Неизвестно