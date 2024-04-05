Bocian Tomasz Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bocian Tomasz

Место рождения

Brudki/Wąsewo

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Bocian Antoni

Мать: Bocian (Bąk) Agnieszka

Brudki/Wąsewo
Бракосочетание
23.11.1881

Жена: Bocian (Kwiatkowska) Paulina

Brudki/Wąsewo akt 51/1881
Рождение ребёнка
29.07.1896

Дочь: Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna

Мать ребёнка: Bocian (Kwiatkowska) Paulina

Brudki/Wąsewo akt 128/1896
Смерть
Неизвестно

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