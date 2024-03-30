Баранов Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Михаил Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

12.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
12.01.1920
д.Чуман Карасукской волости Барнаульского уезда
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