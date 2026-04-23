Панин Терентий Васильевич
мужской, родился 1823 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умер 1842 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
ОтецПанин Василий Семёнович1792 ст. г.р.
МатьПанина Авдотья Ионовна1793 ст. г.р.
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Рождение
1823 ст.
Отец: Панин Василий Семёнович
Мать: Панина Авдотья Ионовна
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1842 ст.
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область