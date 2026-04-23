Панин Терентий Васильевич 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Панин Терентий Васильевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1823 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умер 1842 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Отец
Панин Василий Семёнович1792 ст. г.р.
Мать
Панина Авдотья Ионовна1793 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Панин Василий Семёнович

Мать: Панина Авдотья Ионовна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1842 ст.
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

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