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Браун Даниил Данилович

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Место рождения

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.08.1910

Дата смерти

08.08.1981

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1910

Отец: Браун Данил Данилович

Мать: Браун Елизавета

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.04.1954

Сын: Браун Виктор Данилович

Мать ребёнка: Браун Татьяна Иосифовна

Усть-Умальта, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браун Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Браун Татьяна Иосифовна

Смерть
08.08.1981
Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область
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