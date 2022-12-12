Браун Даниил Данилович
Место рождения
Дата рождения16.08.1910
Дата смерти08.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1910
Отец: Браун Данил Данилович
Мать: Браун Елизавета
Рождение ребёнка
11.04.1954
Мать ребёнка: Браун Татьяна Иосифовна
Усть-Умальта, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браун Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Браун Татьяна Иосифовна
Смерть
08.08.1981
Среднебелая, Ивановский муниципальный район, Амурская область