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Явкина Ирина Петровна
Явкина Ирина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.1972
Пол
Женский
Отец
Пронякин Петр Григорьевич
1941 г.р.
Мать
Пронякина (Углова) Мария Васильевна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1972
Отец:
Пронякин Петр Григорьевич
Мать:
Пронякина Мария Васильевна
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