Явкина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явкина Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1972

Отец: Пронякин Петр Григорьевич

Мать: Пронякина Мария Васильевна

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