Трофимова Люсинэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Люсинэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.96

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.96

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
09.08.2020

Сын: Трофимов Тигран Владиславович

Отец ребёнка: Трофимов Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
04.12.2023

Сын: Трофимов Давид Владиславович

Отец ребёнка: Трофимов Владислав Владимирович

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