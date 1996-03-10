Трофимова Люсинэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.96
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.96
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.2020
Сын: Трофимов Тигран Владиславович
Отец ребёнка: Трофимов Владислав Владимирович
Рождение ребёнка
04.12.2023
Сын: Трофимов Давид Владиславович
Отец ребёнка: Трофимов Владислав Владимирович