Гинецинский Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1895
Дата смерти28.10.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1951
Место жительства
С 1951 по 1955
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1955 по 1962
Смерть
28.10.1962