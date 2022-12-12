Гинецинский Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинецинский Александр Григорьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.12.1895

Дата смерти

28.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951 по 1955
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1955 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.10.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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