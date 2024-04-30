Ольга Богданова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1885 ст.
Муж: Савва Сампсонов
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.
Дочь: Наталья Савина
Отец ребёнка: Савва Сампсонов
Рождение ребёнка
25.04.1891 ст.
Сын: Степан Савин
Отец ребёнка: Савва Сампсонов
Смерть
Неизвестно