Ольга Богданова 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольга Богданова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1885 ст.

Муж: Савва Сампсонов

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.

Дочь: Наталья Савина

Отец ребёнка: Савва Сампсонов

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1891 ст.

Сын: Степан Савин

Отец ребёнка: Савва Сампсонов

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно

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