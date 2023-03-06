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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Снигирев Антон
Отец ребёнка: Снигирев Естефей
погост Ржанополомский
Рождение ребёнка
1717
Сын: Снигирев Василий
Отец ребёнка: Снигирев Естефей
погост Ржанополомский
Рождение ребёнка
1727
Сын: Снигирев Филипп
Отец ребёнка: Снигирев Естефей
погост Ржанополомский