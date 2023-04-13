Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кувшинов Анатолий Михайлович
Кувшинов Анатолий Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.1941
Пол
Мужской
Отец
Кувшинов Михаил Макарович
1908 г.р.
Мать
Кувшинова (Маричева) Евдакия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1941
Отец:
Кувшинов Михаил Макарович
Мать:
Кувшинова Евдакия Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия