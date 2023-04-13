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Кувшинов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1941

Отец: Кувшинов Михаил Макарович

Мать: Кувшинова Евдакия Ивановна

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