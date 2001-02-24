Ибрагимов рустам азатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов рустам азатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.2001

Дочь: Ибрагимова алиса рустамовна

Мать ребёнка: Ибрагимова антонина николаевна

Рождение ребёнка
01.09.2002

Сын: Ибрагимов кирилл рустамович

Мать ребёнка: Ибрагимова антонина николаевна

Рождение ребёнка
22.01.2012

Дочь: Ибрагимова карина рустамовна

Мать ребёнка: Ибрагимова антонина николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова антонина николаевна

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