Иванов Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1962
Дата смерти13.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1986
Мать ребёнка: Иванова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Раиса Ивановна
Смерть
13.04.1998