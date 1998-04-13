Иванов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Сирикли, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

31.07.1962

Дата смерти

13.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Сирикли, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1986

Сын: Иванов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Раиса Ивановна

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Раиса Ивановна

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Раиса Ивановна

Смерть
13.04.1998
Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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