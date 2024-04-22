Иринья Егорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Егор Самуйлов (Ич)
Мать: Ульяна Клементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
04.11.1851
Муж: Иосиф Степанов (Ич)
по МК1851 св https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-4QL?i=750&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
20.11.1868 ст.
Дочь: Степанида Иосифова (Вна)
Отец ребёнка: Иосиф Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
11.06.1871 ст.
Дочь: Акилина Иосифова (Вна)
Отец ребёнка: Иосиф Степанов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно