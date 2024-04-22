Иринья Егорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИринья Егорова (Вна)

Иринья Егорова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Егор Самуйлов (Ич)

Мать: Ульяна Клементьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
04.11.1851

Муж: Иосиф Степанов (Ич)

по МК1851 св https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-4QL?i=750&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
20.11.1868 ст.

Дочь: Степанида Иосифова (Вна)

Отец ребёнка: Иосиф Степанов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1871 ст.

Дочь: Акилина Иосифова (Вна)

Отец ребёнка: Иосиф Степанов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close