Кириков Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1903
Дата смерти10.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903
Отец: Кириков Сергей Игнатьевич
Мать: Кирикова Мария Ф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1937
Мать ребёнка: Кирикова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
07.01.1942
Сын: Кириков Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Кирикова Екатерина Филипповна
Смерть
10.06.1985