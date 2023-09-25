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Кириков Тимофей Сергеевич

Место рождения

Телеши, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

23.02.1903

Дата смерти

10.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903

Отец: Кириков Сергей Игнатьевич

Мать: Кирикова Мария Ф

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирикова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
20.05.1937

Сын: Кириков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Кирикова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Кириков Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Кирикова Екатерина Филипповна

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
10.06.1985
Телеши, Гомельский район, Гомельская область

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