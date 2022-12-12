Сотникова Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова Татьяна Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович

Рождение ребёнка
13.09.1826

Дочь: Епистима Федотовна

Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Синклитикия Федотовна

Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович

Рождение ребёнка
04.04.1829

Сын: Сотников Артемий Федотович

Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.06.1834

Дочь: Ульяна Федотовна

Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Февронья Федотовна

Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
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