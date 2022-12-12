Сотникова Татьяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович
Рождение ребёнка
13.09.1826
Дочь: Епистима Федотовна
Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Синклитикия Федотовна
Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович
Рождение ребёнка
04.04.1829
Сын: Сотников Артемий Федотович
Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович
Рождение ребёнка
04.06.1834
Дочь: Ульяна Федотовна
Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Февронья Федотовна
Отец ребёнка: Сотников Федот Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно