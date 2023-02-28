Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1922

Жена: Добровольская Марфа (Муся) Степановна

Супруг(-а): Марфа(Муся) Степановна Добровольская (Извековa)
Рождение ребёнка
01.09.1928

Дочь: Добровольская Алла Леонтьевна

Мать ребёнка: Добровольская Марфа (Муся) Степановна

Рождение ребёнка
?.10.1933

Сын: Добровольский Адольф Леонтьевич

Мать ребёнка: Добровольская Марфа (Муся) Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
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