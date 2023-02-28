Добровольский Леонтий (Лёва) Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1900
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1922
Супруг(-а): Марфа(Муся) Степановна Добровольская (Извековa)
Рождение ребёнка
01.09.1928
Дочь: Добровольская Алла Леонтьевна
Мать ребёнка: Добровольская Марфа (Муся) Степановна
Рождение ребёнка
?.10.1933
Сын: Добровольский Адольф Леонтьевич
Мать ребёнка: Добровольская Марфа (Муся) Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно