Корнилов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1907
Дата смерти20.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907
Отец: Корнилов Петр Тарасович
Мать: Корнилова Таисия
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
21.08.1937
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Людмила Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Григорьевна
Развод
Неизвестно
Жена: Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Федоровна
Смерть
20.02.1938