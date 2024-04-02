Корнилов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилов Борис

Корнилов Борис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1907

Дата смерти

20.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907

Отец: Корнилов Петр Тарасович

Мать: Корнилова Таисия

Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
21.08.1937

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Федоровна

Смерть
20.02.1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close