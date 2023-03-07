Елясина (Кузнецова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Кузнецова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.08.1897

Дата смерти

После 19.10.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1917

Муж: Елясин Илья Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1918

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Елясин Илья Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.10.1918
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