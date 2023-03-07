Елясина (Кузнецова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1897
Дата смертиПосле 19.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
15.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1917
Муж: Елясин Илья Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1918
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Елясин Илья Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 19.10.1918