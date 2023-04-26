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Рыбинцев Григорий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1892 ст.

Отец: Рыбинцев Георгий Никитич

Мать: Рыбинцева Пелагея Иванова

Фонд135 оп78 д1072 1892г Спасский собор запись 15 Григорий рожден 09.01.1892/крещен Пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Григорий Михайлович Бахмутов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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