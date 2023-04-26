Рыбинцев Григорий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.01.1892 ст.
Фонд135 оп78 д1072 1892г Спасский собор запись 15 Григорий рожден 09.01.1892/крещен Пятигорский 2-й гильдии купец Георгий Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Григорий Михайлович Бахмутов... Показать все
Смерть
Неизвестно