Шарафуллин Джамиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульсина (Галя)
Мать ребёнка: Шарафуллина Сония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафуллин Фанис
Мать ребёнка: Шарафуллина Сония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафуллин Рашит
Мать ребёнка: Шарафуллина Сония
Смерть
Неизвестно
г. Дегтярск Свердловской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость