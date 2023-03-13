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Якоб Иван Линусович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

196

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
196
Рождение
1931

Отец: Якоб Линус Павлович

Мать: Якоб Мария Ивановна

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