Окулова Елисовета Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова Елисовета Филимоновна

Место рождения

Акулово, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Окулов Филимон Матвеевич

Мать: Кормина Ирина Ивановна

Акулово, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1895

Дочь: Одинцова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Одинцов Сергей Васильевич

Инюшово, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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