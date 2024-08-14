Окулова Елисовета Филимоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: Окулов Филимон Матвеевич
Мать: Кормина Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1895
Дочь: Одинцова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Одинцов Сергей Васильевич
Инюшово, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно