Говорухина Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Говорухин Парамон Иванович

Отец ребёнка: Говорухин Иван Артёмович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Говорухина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Говорухин Иван Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорухин Иван Артёмович

Смерть
Неизвестно
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