Говорухина Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Говорухин Парамон Иванович
Отец ребёнка: Говорухин Иван Артёмович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Говорухина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Говорухин Иван Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно