Корытова Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1907
Дата смерти09.02.1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1907
Отец: Чернышов Шков Григорий Васильевич или Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Капитолина Борисовна
Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1932
Сын: Корытов Геннадий Борисович
Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
08.11.1935
Дочь: Котова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Прокофьева Алевтина Борисовна
Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич
Смерть
09.02.1994