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Корытова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Кузовцово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.12.1907

Дата смерти

09.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1907

Отец: Чернышов Шков Григорий Васильевич или Сергеевич

Мать: не указана

Кузовцово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Капитолина Борисовна

Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1932

Сын: Корытов Геннадий Борисович

Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
08.11.1935

Дочь: Котова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Прокофьева Алевтина Борисовна

Отец ребёнка: Корытов Борис Григорьевич

Смерть
09.02.1994

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