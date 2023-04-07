Чернягова Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Василий Федотович
Отец ребёнка: Чернягов Федот Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Афанасий Федотович
Отец ребёнка: Чернягов Федот Борисович
Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно