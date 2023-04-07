Чернягова Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернягова Устинья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Василий Федотович

Отец ребёнка: Чернягов Федот Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Афанасий Федотович

Отец ребёнка: Чернягов Федот Борисович

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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