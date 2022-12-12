Кондрашов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

14.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1970

Отец: Кондрашов Сергей Егорович

Мать: Кондрашова Лидия Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
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