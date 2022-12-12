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Кондрашов Михаил Сергеевич
Кондрашов Михаил Сергеевич
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
14.09.1970
Пол
Мужской
Отец
Кондрашов Сергей Егорович
Вычислено 1947 г.р.
Мать
Кондрашова Лидия Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1970
Отец:
Кондрашов Сергей Егорович
Мать:
Кондрашова Лидия Ивановна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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