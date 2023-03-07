Сорокин Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1907
Дата смерти07.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1907
Крещение
31.10.1907
Рождение ребёнка
24.11.1927
Сын: Сорокин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1930
Сын: Сорокин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1932
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Васильевна
Военная служба
До 07.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1943
Хмели, Велижский район, Смоленская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область