Егор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Яков Михайлов
Мать: Стефанида Алексеева
Бракосочетание
14.01.1868
Жена: Параскева Иванова
Вейно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1869
Сын: Шмараков Георгий Георгиев (Егорович)
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1880
Сын: Шмараков Василий Георгиев (Егоров)
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Восприемники д. Ельма, отставной рядовой Андрей Иванов и крестьянка Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
12.07.1883
Сын: Шмараков Владимир Георгиев (Егоров)
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
06.03.1884
Дочь: Шмаракова Дарья Георгиева(Егорва)
Мать ребёнка: Параскева Иванова