Гоборов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения11.09.1932
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2021
Калининград, город Калининград, Калининградская область