Гоборов Иван Степанович 11.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гоборов Иван Степанович

Место рождения

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.09.1932

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1932

Отец: Гоборов Степан Малахович

Мать: Гоборова Матрена Максимовна

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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