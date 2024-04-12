Помыкалова (Саблина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыкалова (Саблина) Анна Васильевна

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

31.01.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.03.1925

Сын: Помыкалов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Помыкалов Николай Ильич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1937

Сын: Помыкалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Помыкалов Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помыкалов Николай Ильич

Смерть
Неизвестно
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