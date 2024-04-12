Помыкалова (Саблина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1925
Сын: Помыкалов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Помыкалов Николай Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1937
Сын: Помыкалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Помыкалов Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно