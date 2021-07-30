Оношкин Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1958
Дата смерти30.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.2021