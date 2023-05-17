Алухова Лотник ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1965
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965
Отец: Лотник ИВАН ИВАНОВИЧ
Мать: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
07.04.1991
Дочь: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
18.08.?
Дочь: Назаренко Алтухова ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
20.09.?
Дочь: Колобова Алтухова АНА ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ