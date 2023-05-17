Алухова Лотник ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алухова Лотник ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1965

Отец: Лотник ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
07.04.1991

Дочь: Приходько Алтухова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
18.08.?

Дочь: Назаренко Алтухова ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
20.09.?

Дочь: Колобова Алтухова АНА ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтухов ВИКТОР ИВАНОВИЧ

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